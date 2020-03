Η νέα φανέλα της Τότεναμ διέρρευσε και τα... σπάει (pics)

Virtual Sports* που ξεχωρίζουν για τα καταπληκτικά γραφικά τους. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Η Nike η οποία συνεργάζεται με την Τότεναμ από το 2017, πρόσθεσε στις νέες φανέλες του συλλόγου μία πινελιά νοσταλγίας.

Κι αυτό διότι η εντός έδρας εμφάνιση φέρνει αρκετά σε αυτήν που φορούσε η ομάδα τη σεζόν 2016/17. Με κάποιες μικροδιαφορές.

Οι χρυσές γραμμές στον γιακά και το μπλε χρώμα στα μανίκια είναι αυτά που ξεχωρίζουν στη νέα φανέλα, με το άσπρο χρώμα να παραμένει ως κύριο.

Τα συναισθήματα του κόσμου για τις νέες φανέλες ήταν ανάμεικτα. Αλλοι έμειναν εντυπωσιασμένοι από το αποτέλεσμα κι άλλοι πάλι ήθελαν κάτι πιο μαγευτικό.

LEAKED: Tottenham Hotspur 2020/21 home and away kits have reportedly been leaked. #THFC pic.twitter.com/hZ8W0VFWbN

— Talking THFC (@TalkingTHFC) March 27, 2020