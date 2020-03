Η Αρσεναλ άλλαξε την ονομασία της λόγω της κατάκτησης του αήττητου πρωταθλήματος (pic)

Το απόγευμα της Παρασκευής οι «κανονιέρηδες» πρόβαλλαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους την ταινία «Invincibles». Με δεδομένο ότι ο κόσμος παραμένει κλεισμένος στα σπίτια του ήταν μια καλή ευκαιρία για την Αρσεναλ να υπενθυμίσει στον κόσμο το σπουδαίο αυτό επίτευγμα.

Κατά τη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ η Αρσεναλ άλλαξε το όνομα της στο Twitter για μερικές ώρες. Συγκεκριμένα μετατράπηκε σε «Arsena» με τους φίλους της ομάδας να αναρωτιούνται γιατί εξαφανίστηκε το γράμμα «L».

Ωστόσο, ένας οπαδός των «κανονιέρηδων» κατάλαβε τη συγκεκριμένη κίνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «εκείνη τη σεζόν η ομάδα δεν ηττήθηκε σε κανένα ματς γι' αυτό και δεν υπάρχει το γράμμα «L» (Lose) στην ονομασία μας».

Εκείνη τη σεζόν η Αρσεναλ είχε νικήσει τα 28 από τα 36 παιχνίδια στην Premier League, ενώ είχε και 11 ισοπαλίες. Ο Τιε​ρί Ανρί ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής έχοντας σκοράρει 30 γκολ.

Φέτος η Λίβερπουλ έφτασε τόσο κοντά για να πετύχει κάτι αντίστοιχο, αλλά η ήττα από την Γουότφορντ με 3-0 δεν της το επέτρεψε.

We really changed the name of our account to ‘Arsena’ while live-streaming a documentary about The Invincibles.

We’re so shameless and I love it. pic.twitter.com/UmJgMTeKyA

— Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) March 27, 2020