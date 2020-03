Ο Αγουέρο «ταλαιπωρεί» με ντρίμπλες το σκυλάκι του (vid)

Το #ΜένουμεΣπίτι του Σέρχιο Αγουέρο συμπεριλαμβάνει τον σκύλο του, μια μπάλα ποδοσφαίρου και ατέλειωτο παιχνίδι στην αυλή. Όχι κι άσχημα.

Ο Αργεντίνος στράικερ «ταλαιπώρησε» στις ντρίμπλες τον μικρό του φίλο, αλλά εκείνος τελικά ξεμύτισε και έκλεψε την μπάλα, αποδεικνύοντας ότι είναι.. εκπαιδευμένος από το αφεντικό του.

Φυσικά, η Μάντσεστερ Σίτι δεν έχασε ευκαιρία και κοινοποίησε το βίντεο του ποδοσφαιριστή της στο twitter, κάνοντας λόγο για… αμφίρροπο ντέρμπι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

You can’t take your eyes off this one for a minute with both sides pushing for what would surely be the winner at this late stage.

#ManCity pic.twitter.com/Sauu2A7O4L

— Manchester City (@ManCity) March 27, 2020