Κορονοϊός: Το «ευχαριστώ» της Λίβερπουλ στους ήρωες (vid)

Γιούργκεν Κλοπ, Ρομπέρτο Φιρμίνο, Τζέιμς Μίλνερ, Μοχάμεντ Σαλάχ, Σαντιό Μανέ, Τζόρνταν Χέντερσον, Άλισον, Φίρχιλ φαν Ντάικ, Άντι Ρόμπερτσον... Όλοι οι παίκτες της Λίβερπουλ, αλλά και εργαζόμενοι στον αγγλικό σύλλογο, ευχαριστούν γιατρούς, νοσοκόμους, νοσηλευτές και υπόλοιπο ιατρικό (και όχι μόνο) δυναμικό που παλεύουν κατά του κορονοϊού.

«Είστε οι ήρωες μας, σας ευχαριστούμε» η χαρακτηριστική ατάκα από τον αρχηγό Τζόρνταν Χέντερσον, για τους πραγματικούς ήρωες που δίνουν την άνιση και σκληρή μάχη με τον ιό Covid-19.

To all the health care workers around the world.

A little message from us to you... pic.twitter.com/1EuwvAdSSa

