Μάντσεστερ Σίτι: Επική ανάρτηση του Μεντί για τον «μπαμπά» Γκουαρδιόλα!

Ιδιαίτερη η σχέση του Μπενζαμέν Μεντί με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι εκτιμάει τις αρετές του Γάλλου μπακ, αλλά έχει... θέματα με την ανάλαφρη προσέγγιση του σε θέματα πειθαρχίας.

Και ο Μεντί, θέλοντας και να πικάρει με χιούμορ τον Καταλανό τεχνικό, ο οποίος έκανε δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ στην μάχη κατά του ιού Covid-19, έσπευσε να δώσει με έναν ξεχωριστό τρόπο την συμβουλή του για το «μένουμε σπίτι», στην μάχη κατά του κορονοϊού.

Ο Γάλλος, ο οποίος είχε μπει προληπτικά σε καραντίνα μετά από ύποπτα συμπτώματα, ανέβασε φωτογραφία του Πεπ να του κάνει παρατηρήσεις σε έντονο ύφος και έγραψε σχετικά: «Όταν θέλεις να βγεις κρυφά από το σπίτι στην διάρκεια του «lockdown» και ο μπαμπάς σου σε πιάνει ξανά στα πράσα. Μείνετε σπίτι»!

When you want to sneak off the house during lockdown & your dad catches you again #StayHome pic.twitter.com/7DEAEIOQrp

— Benjamin Mendy (benmendy23) March 26, 2020