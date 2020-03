Ο άλλοτε αστέρας των «σφυριών» αλλά και προπονητής της Σάντερλαντ πριν από αρκετά χρόνια, θα έχει πάντοτε αυτή τη στιγμή να συνοδεύει την οποιαδήποτε αναφορά του ονόματός του...

Στις 26 Μαρτίου του 2000, σε ματς απέναντι στη Γουίμπλεντον στο Boleyn Ground, μια μπαλιά από τον Τρέβορ Σινκλέρ από δεξιά προς την περιοχή, βρήκε τον Ντι Κάνιο στην αριστερή πλευρά κι αυτός δίχως καν να το σκεφτεί, έκανε το... κάτι σαν όρθιο ψαλίδι – βολέ, για να πετύχει ένα από τα καλύτερα γκολ της Premier League.

Μάλιστα, αυτό το τέρμα αναδείχθηκε το καλύτερο που είδε ποτέ ο κόσμος της Γουέστ Χαμ στο ιστορικό γήπεδο, το οποίο βέβαια πλέον δεν υπάρχει, αφού η ομάδα μετακόμισε και το Boleyn Ground έχει πλέον γκρεμιστεί...

Για την ιστορία, το παιχνίδι με τη Γουίμπλεντον είχε ολοκληρωθεί με το τελικό 2-1 υπέρ των γηπεδούχων.

20 years ago today...

Paolo Di Canio scored THAT goal for @WestHam - has there been a better goal in Premier League history?#DiCanio #OnThisDayInFootball pic.twitter.com/rBDUVA6yUk

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) March 26, 2020