Ο κοκκινομάλης παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων διαβόλων», είχε πετύχει το ένα από τα δυο πιο χαρακτηριστικά του βολέ (το άλλο είναι σε ματς με την Άστον Βίλα) ακριβώς πριν από δυο δεκαετίες.

Ήταν το τρίτο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Μπράντφορντ, στο 71ο λεπτό, με τον Σκόουλς να παίρνει το κόρνερ του Μπέκαμ και με μονοκόματο δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, προτού ο δημιουργός βάλει κι εκείνος το όνομά του στη λίστα των σκόρερ της αναμέτρησης.

Τα άλλα δυο γκολ τα είχε πετύχει από το πρώτο μέρος ο Ντουάιτ Γιορκ...

20 years to the day since Paul Scholes unleashed this volley against Bradford pic.twitter.com/xdsoSba9JW

— SportsJOE (@SportsJOEdotie) March 25, 2020