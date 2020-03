Σμάιχελ και Μάτα αποθέωσαν τον πιτσιρικά που προπονείται μόνος του λόγω κορονοϊού! (vid)

Ο μικρός, από τη μια άκρη στην άλλη, χτυπούσε τη μπάλα προς το τειχάκι που είχε απέναντι από τη μικρή εστία και ορμούσε κατευθείαν για ν' αποκρούσει στην πλευρά που κατευθυνόταν το δικό του σουτ έπειτα από την κόντρα.

Η πρωτότυπη ιδέα του και το γεγονός πως το βίντεο έγινε viral, έκανε τους Πέτερ Σμάιχελ και Χουάν Μάτα ν' ασχοληθούν με τον νεαρό!

«Ούτε κάτι τόσο διαβολικό όσο ένας ιός δεν σταματάει έναν ταλαντούχο τερματοφύλακα από το να γίνει καλύτερος. Εύγε μικρέ» του έγραψε ο παλαίμαχος γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ισπανό νυν χαφ της ομάδας του Σόλσκιερ να αναφέρει πως θα ήταν χαρά του να παίξει κάποια στιγμή με τον πιτσιρίκο και να του κάνει σουτ στην εστία...

Nothing, not even an evil virus like the CONVID-19 should stop a talented goalkeeper from working on getting better. Well done young man https://t.co/0od38Z2EMt

