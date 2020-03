Λίβερπουλ: Πόσο Σαλάχ ξέρεις; (κουίζ)

Στη λογική του #menoumespiti, η Λίβερπουλ ανέβασε ένα κουιζάκι, όπου σε προσκαλεί να δείξεις πόσο καλά γνωρίζεις τα επιτεύγματα του Μοχάμεντ Σαλάχ με τη φανέλα της. Αν και η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ιδιαίτερα εξειδικευμένες ερωτήσεις που αφορούν τα πρώτα 100 γκολ του με τους Reds. Οι απαντήσεις μόνο εύκολες δεν είναι, αλλά μπορείς να δοκιμάσεις την τύχη σου…

No player has scored more goals in their first @premierleague appearances for Liverpool than @MoSalah

How much do you know about those 100 appearances? Put your knowledge to the test in our quiz... pic.twitter.com/5Au3yJv1L4

— Liverpool FC (@LFC) March 24, 2020