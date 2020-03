Συγκινητική κίνηση από τον Αντσελότι: Κρατάει συντροφιά σε ασθενή οπαδό της Εβερτον (vid)

Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου θα κάνουν... μαύρα μάτια για να ξαναδούν από κοντά τις αγαπημένες τους ομάδες να αγωνίζονται στο γήπεδο.

Γι' αυτό και η διοίκηση της Εβερτον πήρε την τρομερή πρωτοβουλία να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων της για τον σύλλογο.

Ο Κάρλο Αντσελότι συνομίλησε με ασθενή οπαδό των «ζαχαρωτών» ο οποίος βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι του.

| "Just call me Carlo."

@MrAncelotti joins in the #BlueFamily campaign by phoning a 52-year-old fan with motor neurone disease.

— Everton (@Everton) March 24, 2020