Ο Αντονι Μαρσιάλ κουρεύτηκε γουλί και έγινε... badass (pics)

Υπάρχει πλέον άπλετος χρόνος στο σπίτι για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίου παραμένουν εσώκλειστοι, μετά την έξαρση του Covid-19.

Ο Γάλλος επιθετικός είπε να περάσει την ώρα του αλλάζοντας εντελώς στιλ!

Αποφάσισε να κουρευτεί skinhead μοιράζοντας το με τους φίλους στα social media.

Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι ήθελαν να τον «πειράξουν», λέγοντας του πως πλέον δείχνει πιο σκληρός και θα τρομάζει τους αντιπάλους του

Αλλοι τον παρομοίωσαν με το «Φαινόμενο» Ρονάλντο, τον Ανρί ακόμα και με τον Γουέιν Ρούνεϊ όταν στο παρελθόν είχε επιχειρήσει κι αυτός να κάνει κάτι ανάλογο.

Anthony Martial took it all off pic.twitter.com/34HW4bhQCH

