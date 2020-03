Ξεπέρασε τον κορονοϊό ο Χάντσον Οντόι (vid)

Η διοίκηση των «μπλε» ανακοίνωσε κι επίσημα πως ο 19χρονος επιθετικός αισθάνεται και πάλι καλά στην υγεία του.

Μετά την απομόνωση και την ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα που έλαβε ο Χάντσον - Οντόι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαίωσε πως ο Κάλουμ Χάντσον-Οντόι αισθάνεται καλύτερα και είναι επέστρεψε στην κανονικότητα, ακολουθώντας την καραντίνα και τις ιατρικές συμβουλές που του δόθηκαν για την καταπολέμηση του Covid-19», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της Τσέλσι.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!! pic.twitter.com/hn5d0ikm60

