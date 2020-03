Οι μέρες της παντελούς αγωνιστικής απραξίας είναι τέτοιες που το κάθε Μέσο ψάχνει να πιαστεί από κάτι για να παρουσιάσει και να κάνει τον κόσμο να ξεχαστεί για λίγο και να σκεφτεί το ποδόσφαιρο, τους αγαπημένους του παίκτες και ν' ανυπομονεί για τη στιγμή που θα ξημερώσει η μέρα που θα έχουμε ξανά μπάλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Liverpool Echo παρουσίασε το πιο απλό για να αποτυπώσει τη διαφορά που έχει κάνει ο Φαν Ντάικ στη Λίβερπουλ από τη μέρα που έγινε κάτοικος «Άνφιλντ».

Ο Ολλανδός στόπερ έχει συμπληρώσει πλέον 81 ματς πρωταθλήματος με την κόκκινη φανέλα, έχει 64 νίκες, 12 ισοπαλίες, 5 ήττες, έχει καταγράψει 40 clean sheets και η ομάδα μαζί του έχει δεχθεί 53 τέρματα.

Δίχως εκείνον, στον ίδιο αριθμό αγώνων, στα 81 ματς που προηγήθηκαν της μεταγραφής του, ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ είχε 44 νίκες, 24 ισοπαλίες, 13 ήττες, 26 clean sheets και 97 γκολ παθητικό!

