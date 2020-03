Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται πλέον κι εκείνη σε Lockdown από το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από τα νέα πιο αυστηρά μέτρα που ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον για την προσπάθεια να μπει τέλος στη διασπορά του Covid-19.

Η Γουέστ Μπρομ έδειξε στον κόσμο της πως με λίγες επαφές, όπως για παράδειγμα... 10 πάσες, μπορούν να γίνουν φορείς του μικροβίου χιλιάδες άνθρωποι, αφού ο καθένας με τη σειρά του θα επηρεάσει τον κύκλο του...

Δείτε το βίντεο:

Don’t pass it on

On average one person will pass coronavirus to three others. Here’s what happens if that continues for 10 passes… #StayAtHomeSaveLives | #WBA pic.twitter.com/MFKxZwunhW

— West Bromwich Albion (@WBA) March 23, 2020