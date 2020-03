Κορονοϊός: Με μάσκα και γάντια ο Μουρίνιο βοηθάει σε κοινωνικό παντοπωλείο (vid)

bwin - Περισσότερα από 2100 φρουτάκια για να επιλέξεις. |21+

Αλλοι φροντίζουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους κι άλλοι να βοηθήσουν για το καλό όλων. Εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού ο Ζοσέ Μουρίνιο έδειξε το πιο αλληλέγγυο πρόσωπό του. Φόρεσε μάσκα, γάντια και βρέθηκε σε κοινωνικό παντοπωλείο, όπου προσέφερε τη βοήθειά του σε όσους έχουν ανάγκη στις μέρες που μαστίζονται από τον Covid-19.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community #THFC please donate https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi

— Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020