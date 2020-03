Στην απομόνωση ο Γκάρι Λίνεκερ μετά από συμπτώματα κορονοϊού του γιου του (pics)

Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τους ποδοσφαιριστές των ομάδων, καθώς παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια του για να προφυλαχθούν από τον ιό.

Ενας εκ των θρύλων του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Γκάρι Λίνεκερ αναγκάστηκε να μπει σε απομόνωση καθώς ο γιος του, Τζορτζ παρουσίασε συμπτώματα Covid-19.

Ο ίδιος φρόντισε να ενημερώσει τον κόσμο για την κατάσταση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, τονίζοντας πως πρέπει να παραμείνουν όλοι στα σπίτια τους, ασφαλείς.

​

In self isolation as @GeorgeLineker has symptoms. They’re not the regular ones, but complete loss of sense of taste and smell. Odd these have not been pointed out much. Been nearly a week and has spent time at mine. I’ve been vigilant, hand washing/distancing but isolation it is.

— Gary Lineker (@GaryLineker) March 23, 2020