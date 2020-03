Η Λίβερπουλ παρέχει τους stewards του «Άνφιλντ» για να βοηθούν ηλικιωμένους στα σούπερ-μάρκετ

Το κοινωνικό της πρόσωπο δείχνει για ακόμη μια φορά η Λίβερπουλ σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινότητα του Μέρσεϊσαϊντ.

Οι Reds θα παραχωρήσουν τους stewards, όλο το προσωπικό που εργάζεται δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο και τις εξέδρες του «Άνφιλντ», στη διάθεση των τοπικών σουπερ-μάρκετ, προκειμένου να βοηθούν τους ηλικιωμένους στα ψώνια τους.

Με ανάρτηση στο twitter, ο CEO της Λίβερπουλ, Πίτερ Μουρ ενημέρωσε τους καταστηματάρχες να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο, υποσχόμενος την άριστη προσφορά των ειδικά καταρτισμένων υπαλλήλων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2

They are truly the best in the business and would be delighted to help in whatever way you would deem appropriate (and safe) on your premises. Please DM me so that I can put you in contact. #YNWA 2/2

