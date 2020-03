Ο Αντόνιο της Γουέστ Χαμ έχασε στο FIFA από τον Σεσενιόν και αναγκάστηκε να φορέσει την φανέλα της Τότεναμ (vid)

Μάλιστα οι δύο ποδοσφαιριστές έβαλαν και στοίχημα. Ποιο ήταν αυτό;

Ο χαμένος θα αναγκαστεί να φορέσει τη φανέλα της ομάδας που αγωνίζεται ο άλλος και να απολογηθεί για την ήττα του.

Ο μεγάλος νικητής ήταν ο 19χρονος μέσος της Τότεναμ κι έτσι ο έμπειρος μεσοεπιθετικός της Γουέστ Χαμ αναγκάστηκε να φορέσει τη φανέλα της Τότεναμ, όπως ακριβώς είχαν συμφωνήσει εξ' αρχής.

Great win! Looking forward to my apology @Michailantonio #FIFALondonDerby pic.twitter.com/Zu5ygccXdr

— Ryan Sessegnon (@RyanSessegnon) March 20, 2020