Λε Τισιέ: «Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάθε χρόνο πεθαίνουν από γρίπη 17.000 άνθρωποι κατά μέσο όρο...» (pic)

Ο 51χρονος σήμερα Ματ Λε Τισιέ, που έγραψε τη δική του ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο φορώντας την φανέλα της Σαουθάμπτον και της Εθνικής Αγγλίας, στέλνει το δικό του μήνυμα κατά της γρίπης γενικότερα κι όχι μόνο για τον κορονοϊό.

Το μήνυμά του στο twitter:

«Κατά μέσο όρο, 17.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο από γρίπη παρά το γεγονός ότι έχουμε εμβόλιο.

Σίγουρα τα δραστικά μέτρα που παίρνουμε για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό θα πρέπει να επαναληφθούν για να αντιμετωπίζουμε τη γρίπη κάθε χρόνο αν πραγματικά νοιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους»

17000 people on average die of flu every year in the uk (646000 world)despite the fact we have a flu vaccine. Surely the drastic measures we’re taking to deal with covid19 should be replicated to deal with the flu each year if we truly care about the elderly and the vulnerable?

— Matt Le Tissier (@mattletiss7) March 21, 2020