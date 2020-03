Τρελάθηκε ο Μίλνερ: Αρχισε να ξύνει μολύβια για να περάσει η ώρα του (vid)

Αυτή τη φορά ο έμπειρος μέσος έκατσε αναπαυτικά στο τραπέζι και άρχισε να ξύνει τα μολύβια του.

«Προετοιμαζόμαστε για το σχολείο στο σπίτι. Θα κάνουμε σοβαρή δουλειά υπό το βλέμμα του κυρίου Μίλνερ», ήταν η σχετική λεζάντα η οποία συνόδευε το βίντεο, με χάσταγκ #staysharp, όπου μεταφορικά σημαίνει «να είσαι έτοιμος»

​Με αυτόν τον τρόπο ο Μίλνερ μας δείχνει συνεχώς διαφορετικούς τρόπους που μπορεί κανείς να ασχοληθεί στο σπίτι του, εξαιτίας του Covid-19.

Preparing for home school - there will be no slacking off under Mr Milner #yessir #staysharp#stayindoors pic.twitter.com/2L0snNfHY8

