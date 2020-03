Ο Αμερικανός εξτρέμ της Τσέλσι δεν πήρε ρολό χαρτιού υγείας για να κάνει το StayAtHomeChallenge μένοντας στο σπίτι λόγω του Covid-19.

Χρησιμοποίησε κανονική μπάλα για να κάνει μερικά γκελ και να το βιντεοσκοπήσει για τα social media. Μόνο που... σωριάστηκε φαρδύς – πλατύς στο έδαφος!

Από τη μια ο Λάμπαντ έχει ν' ανησυχεί για τις ανοησίες του Μάουντ που βγήκε να παίξει σε γηπεδάκι με φίλους, από την άλλη θα έχει να τσεκάρει τον Πούλισικ μην ξαναχτυπήσει μόνος του!

It'd be funny if he wasn't a £50m Chelsea signing...pic.twitter.com/CvG0SB12cx

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) March 18, 2020