Ο Πολ Πογκμπά προπονείται με φανέλα της Γιουβέντους και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων (vid)

Το συμβόλαιο του Πογκμπά ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την οψιόν του συμβολαίου του έμπειρου μέσου, για έναν ακόμα χρόνο.

Βέβαια, Ρεάλ και Γιουβέντους παραμονεύουν προκειμένου το καλοκαίρι να τον κάνουν δικό τους.

Οι παίκτες παραμένουν εσώκλειστοι λόγω κορονοϊού και συνεχίζουν τις προπονήσεις σπίτια τους. Ετσι και ο Πολ Πογκμπά ανέρτησε στα social media ένα βίντεο στο οποίο τον δείχνει να προπονείται σπίτι του, με τη φανέλα της Γιούβε, έχοντας στην πλάτη του γραμμένο το όνομα του Ματουιντί .

Οπως και να χει η συγκεκριμένη κίνηση φούντωσε περισσότερο τα σενάρια για το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

@paulpogba getting a workout in while rocking a Blaise Matuidi jersey pic.twitter.com/LpdnajMDLA

ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2020