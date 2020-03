Αντρέ Γκόμες: «Παλεύουμε όλοι μαζί κατά του κορονοϊού» (pic)

Η Premier League εκτός απροόπτου θα ξεκινήσει και πάλι τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

Ολα αυτά τα οποία συμβαίνουν εξαιτίας του κορονοϊού , δεν άφησε ασυγκίνητο τον 26χρονο Πορτογάλο των «ζαχαρωτών» ο οποίος έδωσε τις ευχές τους σε όλους αυτούς που βοηθούν τον πληθυσμό να καταπολεμήσει τον Covid-19.

«Είμαστε σε μια λεπτή κατάσταση και θέλω να στείλω τις καλύτερες ευχές μου σε όσους προσπαθούν να ανακάμψουν και στους ήρωες που βοηθούν τον πληθυσμό. Είναι ένας από του σημαντικότερους αγώνες που δίνουμε για τη ζωή μας. Ας είμαστε υπεύθυνοι. Παλεύουμε όλοι μαζί»

We’re in a delicate situation and I want to send my best wishes to those who are trying to recover and to the heroes that are helping the population. It’s one of the most important fights in our lives. Stay strong and be responsible. We fight together! Giwrgosmasx pic.twitter.com/uqY960CNQc

André Gomes (@aftgomes) March 17, 2020