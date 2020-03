Ο Kloppo δεν είναι απλά ο προπονητής που έχει αναμορφώσει τη Λίβερπουλ και την οδηγεί στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 30 χρόνια, έχοντας ήδη πανηγυρίσει και το 6ο ευρωπαϊκό τρόπαιο του συλλόγου.

Είναι ένας άνθρωπος τρομερά φιλοσοφημένος και «ψαγμένος» γύρω από τη ζωή. Απλός... όσο δεν πάει, σε κάνει να αισθάνεσαι πως πραγματικά είναι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας και όσα σκέφτεται και αναφέρει, σε κάνουν να τα κρατάς στο νου και τα επεξεργάζεσαι βλέποντας πως υπάρχει πάντοτε κάτι θετικό στην άκρη...

Απολαύστε τα λόγια του σε πρόσφατη συνέντευξή του, στην οποία έκανε τον επαγγελματία ομιλητή, Τσάκι Λόθιαν, να μείνει άλαλος...

«Ποτέ δεν είχα πρόβλημα με την αυτοπεποίθηση. Απλά δεν το σκεφτόμουν. Απλά δεν περίμενα ότι τα πάντα θα λειτουργούσαν τέλεια. Αν γίνονταν σωστά, τότε θα ήταν τέλειο. Αν όχι, τότε αλλάζεις κατεύθυνση, χρησιμοποιείς διαφορετικό τρόπο ή το ξεχνάς τελείως... Δεν περιμένω να είμαι τέλειος. Δεν έχω τέτοια απαίτηση. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι καλά.

Σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι όμως στη δουλειά μου, αυτό δεν γίνεται να το πετύχεις μέσα σε μια νύχτα. Αν δεν είχα ξεκινήσει στη Μάιντζ και το είχα κάνει στη Λίβερπουλ, τότε ίσως να μη μπορούσα να διαχειριστώ όλη αυτή την πίεση και την κατάσταση. Δεν είχα ιδέα τι να κάνω.

Στην καριέρα μου δεν σκέφτηκα ούτε για μια ημέρα ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρισκόμουν στη Λίβερπουλ. Δεν είχα ιδέα τι θα μου ξημερώσει. Προσπαθούσα μονάχα να περνούν οι μέρες, να βελτιώνομαι, να βελτιώνω και την ομάδα μου. Έτσι, όταν έφτασα στη Λίβερπουλ ήμουν έτοιμος ν' αντιμετωπίσω τη διαφορετική κατάσταση. Και σε όλη μου τη ζωή δεν είχα ιδέα ότι προετοιμαζόμουν γι' αυτή τη μεγάλη δουλειά. Δεν είχα ιδέα τι ερχόταν, απλά έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω στο 100%. Οφείλεις να σεβαστείς το γεγονός πως μπορεί ν' αποτύχεις. Δεν σημαίνει ότι είσαι κακός άνθρωπος, ανόητος, ότι είσαι χαζός ή οτιδήποτε...

Υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες που μπορούν να μη βοηθήσουν σε μια κατάσταση ώστε να λειτουργήσει όπως το θες. Πρέπει να ρυθμίσεις την προσπάθεια που κάνεις ή τις επιλογές που κάνεις. Και μετά ξαναρχίζεις.

Εγώ έτσι το κάνω στο ποδόσφαιρο. Το κυριότερο πράγμα που μαθαίνεις στο ποδόσφαιρο, είναι να διαχειρίζεσαι την αποτυχία. Δεν μπορείς να παίξεις το τέλειο παιχνίδι. Δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Πολλά άλλα πράγματα επηρεάζουν το παιχνίδι, όπως οι καιρικές συνθήκες, ο αέρας όσο κι αν αυτό δεν αρέσει στον κόσμο αλλά επηρεάζει την πορεία της μπάλας.

Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο κεφάλι σου, όπου λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις, με τα πόδια σου. Οπότε πρέπει να υπολογίσεις αρκετά πράγματα. Για όλα αυτά διαχειρίζεσαι και αντιμετωπίζεις την αποτυχία και διατηρείς την αυτοπεποίθησή σου. Εγώ αυτό το έμαθα από νωρίς».

