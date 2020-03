Ο «στρατιώτης» της Λίβερπουλ, ένας από τους πιο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που μπορεί να εντοπίσει κανείς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το πήγε πλέον σε επίπεδο που ίσως να μη μπορεί να φτάσει κανείς άλλος!

Με νέο βίντεο που ανάρτησε στα social media, άρχισε να κόβει το γρασίδι στον κήπο του με... χάρακα για να είναι ίσο και να μην του ξεφύγει κανένα εκατοστό.

Προφανώς και τα κάνει όλα για χαβαλέ, όπως το είχε κάνει και με τα φακελάκια του τσαγιού, ωστόσο, δίνει μια τρομερά ευχάριστη νότα εν μέσω καραντίνας για τον Covid-19.

Now the tea bags are sorted I’ve got time to level out this lawn... wonder if I can borrow Anfield’s Keep off the Grass sign #onebladeatatime #productiveday#snipsnip pic.twitter.com/ap510x6mIf

— James Milner (@JamesMilner) March 17, 2020