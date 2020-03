Ο Βιθέντε Γκουαΐτα έτυχε ν' αντικρίσει το μήνυμα του πατέρα στα social media, αναφορικά με την μικρή του κόρη και το πολύ άσχημο συναίσθημα που της προκάλεσαν οι συμμαθητές της επειδή ήταν οπαδό της Κρίσταλ Πάλας.

Η μικρή φόρεσε φανέλα των «αετών» στο σχολείο της, όμως γύρισε στο σπίτι κλαίγοντας και έλεγε πως: «Δεν θέλω πια να είμαι οπαδός της ομάδας γιατί όλοι είναι κακοί μαζί μου».

Ο Γκουαΐτα απάντησε σε αυτό το tweet, κάλεσε τη μικρή και τον πατέρα της στο γήπεδο μόλις επιστρέφει το ποδόσφαιρο στην κανονικότητα μετά τον Covid-19 και έγραψε: «Θέλουμε να παραμείνει η μικρή μέλος της οικογένειας της ομάδας μας και μακάρι να παίξει και στις ακαδημίες μας».

Hi Elliot.I would like to see you and your daughter the next game in selhurst park. I will give you my gloves for her. I want your daughter to be part of our Palace family. those who love palace will take care of your daughter. I want him to play in our academy.See you soon pic.twitter.com/7aTRbN2NkO

— Guaita (@vguaita13) March 15, 2020