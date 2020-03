Ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε... κλικ από την πρώτη στιγμή που αποκτήθηκε και φόρεσε την κόκκινη φανέλα μετακομίζοντας από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ ήδη του έχουν φτιάξει σύνθημα, είχε και ασίστ στο πρώτο του ντέρμπι του Μάντσεστερ και γενικότερα η παρουσία του στο χώρο του κέντρου είναι τέτοια που ο κόσμος ρωτάει... «ποιος είναι ο Πογκμπά;».

Η Premier League τον ανέδειξε MVP του Φεβρουαρίου, με τον Φερνάντες να έχει κατακτήσει επίσης το βραβείο του κορυφαίου για τον περασμένο μήνα από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών αλλά και τη διάκριση ανάμεσα στους συμπαίκτες του!

Congratulations to @B_Fernandes8 on winning the @EASPORTSFIFA Player of the Month for February #PLAwards pic.twitter.com/475tuPlc00

— Premier League (@premierleague) March 16, 2020