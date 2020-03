Ο Ισπανός χαφ, έχοντας παραμείνει στο σπίτι εν μέσω Covid-19, βρήκε βίντεο το οποίο δεν είχε βγει στη δημοσιότητα από το πέρασμά του από την Τσέλσι και μια από τις πλάκες που έκανε μαζί με τους συμπαίκτες του.

Κάποτε, είχε βάλει στοίχημα με τον Γουίλι Καμπαγιέρο στην προπόνηση. Αν σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι, ο Αργεντινός έπρεπε να του αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το κατάφερνε, τότε ο Σεσκ θα έπρεπε να αγοράσει το όχημα.

Ο Φάμπρεγας ηττήθηκε και έκανε την έκπληξη στον άλλοτε συμπαίκτη του, αγοράζοντας όμως ένα αρκετά παλιό μοντέλο με λιγότερο από 1.000 λίρες από μάντρα!

Cesc Fabregas once bet Willy Cabellero he would buy him a Range Rover if he saved his penalty in training... and lost

So he headed to a scrapyard and bought an unusable old one for £950

This is him presenting it at the training ground

IG: cescf4bregas pic.twitter.com/FGHvrZ3H5t

