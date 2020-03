Οι «άγιοι» επρόκειτο ν' αντιμετωπίσουν την ομάδα του Φάρκε στο «Κάροου Ρόουντ» για την 30η αγωνιστική του κορυφαίου πρωταθλήματος, το απόγευμα του Σαββάτου, ωστόσο, ο Covid-19 και η ανάγκη άπαντες να είναι ασφαλείς στα σπίτια τους, δεν επέτρεψε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.

Έπειτα από αυτό και με το ποδόσφαιρο να έχει μπει σε καραντίνα, η Σαουθάμπτον κάλεσε τη Νόριτς μέσω social media να ... παίξουν τρίλιζα, αντικαθιστώντας τη μεταξύ τους «μάχη» και μεταφέροντάς τη από το χορτάρι στο διαδίκτυο! Το έκανε και με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία... ανταποκρίθηκε και οι δύο ομάδες έληξαν την κόντρα τους στην ισοπαλία, ωστόσο, από πλευράς «καναρινιών» δεν απάντησε κανείς!

Well, we've reached the interval.

In truth, only one team making any effort to play here, but we're still waiting for the first real breakthrough. pic.twitter.com/v9PYckI5x2

— Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020