Η Άστον Βίλα μοιράζει σε άστεγους τα γεύματα του ματς με την Τσέλσι

Το «στοπ» στη αγωνιστική δράση της Premier League ήρθε μία μόλις μέρα πριν από το προγραμματισμένο ματς της Άστον Βίλα με την Τσέλσι, που σχεδιαζόταν να διεξαχθεί κανονικά με κόσμο στις εξέδρες.

Για το λόγο αυτό, το κλαμπ είχε μεριμνήσει για τις παροχές του εστιατορίου του γηπέδου, ετοιμάζοντας τις καθιερωμένες μερίδες φαγητού προς τους φίλους των Χωριατών.

Η ματαίωση του ματς άλλαξε τα πλάνα ως απόρροια της κρίσης του κορονοϊού, αλλά η Άστον Βίλα μετέτρεψε την… αναποδιά της τελευταίας στιγμής, σε αξιέπαινη ενέργεια.

Με ανακοίνωσή του μέσω twitter, ο σύλλογος ενημέρωσε ότι θα δωρίσει τα 850 γεύματα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα αστέγων της περιοχής, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να βρεθούν στο «Βίλα Παρκ» για να προμηθευτούν τα πακέτα.

Ανάλογη κίνηση ανθρωπιάς είχε κάνει και η Νότιγχαμ πριν από μερικούς μήνες.

850 staff packed lunches and hot food for tomorrow’s postponed game is being donated to support homeless charities.

If your organisation is interested and able to collect food from Villa Park by 4.30pm today, please contact the @AVFCFoundation on 0121 327 2299 ext 5700. #AVFC pic.twitter.com/qNHAsJfFff

— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 13, 2020