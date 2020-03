Εβερτον: Σε καραντίνα όλη η ομάδα λόγω κορονοϊού! (pic)

Bwin - Η δράση όλων των σπορ, τώρα πιο αληθινή από ποτέ! |21+

Άλλο ένα σημαντικό περιστατικό έρχεται να... χτυπήσει την Premier League. Μετά τον Αρτέτα, η Έβερτον ανακοίνωσε πως όλη η ομάδα θα είναι σε καραντίνα μιας και ένας παίκτης εμφάνισε συμπτώματα κορονοϊού.

Το σχετικό τιτίβισμα:

BREAKING: Everton has confirmed that the whole first team squad and coaching staff are in self-isolation after one first-team player had symptoms of the coronavirus. pic.twitter.com/P8cYlWdU1C

