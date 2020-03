Λίνεκερ για κοροναϊό: «Η αρχή του τέλους για την ποδοσφαιρική σεζόν...» (pics)

Οι «κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν την αναβολή του αποψινού ματς με τους «πολίτες» λόγω της καραντίνας στην οποία χρειάστηκε να τοποθετηθούν ποδοσφαιριστές και μέλη του επιτελείου της ομάδας που ήρθαν σε επαφή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είναι θετικός στον κοροναϊό.

«Το ματς της Σίτι με την Άρσεναλ αναβλήθηκε. Πάω στο Λίβερπουλ αλλά αισθάνομαι ότι είναι η αρχή του τέλους για την ποδοσφαιρική σεζόν. Παρά την ατάκα του Σάνκλι, τελικά το ποδόσφαιρο δεν είναι πιο σημαντικό από τη ζωή ή τον θάνατο...» έγραψε ο Λίνεκερ, με αποτέλεσμα να δεχθεί απαντήσεις από οπαδούς της Λίβερπουλ που... περίμεναν 30 χρόνια για να δουν πρωτάθλημα και φοβούνται πως δεν θα το δουν αν αναβληθεί η αγωνιστική περίοδος.

Manchester City v Arsenal is postponed. Off to Liverpool but can’t help feeling like it’s the beginning of the end of the football season. Despite the words of the late Bill Shankly, football is not more serious than life and death.

— Gary Lineker (@GaryLineker) March 11, 2020