Ο Άγγλος στράικερ των «αλεπούδων» πέρασε με αλλαγή στο ματς της Δευτέρας κόντρα στους «χωριάτες» στο 59ο λεπτό και αμέσως μετά έγινε το χέρι του Μινγκς στην περιοχή για να στηθεί η μπάλα στην άσπρη βούλα για την ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς.

Αυτός που ανέλαβε το πέναλτι ήταν ο Τζέιμι Βάρντι, με τον Ρέινα να του φωνάζει πως ήξερε ότι θα το έριχνε στο κέντρο κι όμως ο Ισπανός... έπεσε στη μια του γωνία με αποτέλεσμα να δεχθεί το γκολ, αφού ο αντίπαλός του όντως σούταρε στο κέντρο!

«Ο γκολκίπερ μου είπε ότι θα έστελνα τη μπάλα στο κέντρο και το βρήκε...» δήλωσε στο φινάλε τρολάροντας απόλυτα τον Ρέινα!

"The 'keeper told me I was going down the middle and I was" @vardy7 enjoyed the mind games with Pepe Reina on #MNF

