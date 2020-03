Βάρντι: Γκολ στην Premier League μετά από 644 λεπτά! (pic)

Πρωταγωνιστής στη νίκη της Λέστερ με 4-0 κόντρα στην Άστον Βίλα ήταν ο Τζέιμι Βάρντι που πέτυχε 2 γκολ. Ήταν μια βραδιά που έψαχνε καιρό ο Άγγλος επιθετικός, ο οποίο είχε μείνει... άσφαιρος εδώ από τον Δεκέμβρη του 2019 και το ματς με την Μάντσεστερ Σίτι. Ο Βάρντι πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League (πρώτο τέρμα κόντρα στους «χωριάτες» μετά από 644 λεπτά.

644 - Jamie Vardy has scored his first Premier League goal since December after going 644 minutes without finding the net. Slotted. pic.twitter.com/50NQWTegtf

— OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2020