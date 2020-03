Τσέλσι: Εχει σκοράρει σχεδόν τα μισά της γκολ με Αγγλους (pics)

Επιτυχημένη θα πρέπει να θεωρείται η σεζόν για τον Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της ομάδας το καλοκαίρι και στις αρχές του Μάρτη την έχει οδηγήσει στην 4η θέση της βαθμολογίας, με 48 βαθμούς. Το αξιοσημείωτο είναι πως ο νεαρός τεχνικός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου για την διαχείριση του ρόστερ αλλά και για την αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Οπως, ο νεαρός Βρετανός μέσος, Μέισον Μάουντ ο οποίος άνοιξε το σκορ κόντρα στα «ζαχαρωτά» και δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Μάλιστα, τα 21 από τα 51 τέρματα της Τσέλσι, τα έχουν πετύχει παίκτες με καταγωγή από το Νησί.

