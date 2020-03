Ο τερματοφύλακας της Σαουθάμπτον έκανε ό,τι μπορούσε για την ομάδα του απέναντι στις «καρακάξες», ωστόσο, με αριθμητικό μειονέκτημα από νωρίς και αρκετή πίεση από την ομάδα του Στιβ Μπρους, ένα γκολ του Σεντ Μαξιμέν χάρισε τη νίκη (1-0) στη Νιούκαστλ.

Στο πρώτο ημίχρονο, πάντως, ο ΜακΚάρθι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μην επιτρέψει τη μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα του και κέρδισε τον τίτλο της απόκρουσης της αγωνιστικής με τις τρεις διαδοχικές επεμβάσεις του!

Alex McCarthy with the s̶a̶v̶e̶ triple save of the weekend pic.twitter.com/HuwvX2J9XP

— Soccer AM (@SoccerAM) March 9, 2020