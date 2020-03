Ο Σκωτσέζος χαφ κέρδισε όλες τις εντυπώσεις με τον τρόπο που αγωνίστηκε στο χώρο του κέντρου για τους «μπλε» απέναντι στους «κόκκινους» την περασμένη Τρίτη για τον 5ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η εμφάνισή του ήταν η απόλυτη δικαίωση για την επιλογή του Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος αποφάσισε να τον τοποθετήσει στην 11άδα της ομάδας του για την αναμέτρηση του πρωταθλήματος κόντρα στην Έβερτον στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ξεκινώντας για πρώτη φορά σε ματς πρωταθλήματος στην καριέρα του στο ανδρικό επίπεδο, ο Μπίλι Γκίλμουρ έγινε ο 4ος νεαρότερος ποδοσφαιριστής στη Λίγκα για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, σε ηλικία 18 ετών και 271 ημερών.

Είχε προηγηθεί για την Άρσεναλ ο Μπουκάγιο Σάκα (18 ετών και 46 ημερών), ο Μέισον Γκρίνγουντ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18 ετών και 64 ημερών) και ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι για τους «κανονιέρηδες» (18 ετών και 180 ημερών).

The youngest players to start a Premier League game this season:

Bukayo Saka

Mason Greenwood

Gabriel Martinelli

Billy Gilmour

All born in 2001. pic.twitter.com/EazStO6PJL

