Οι «πολίτες» δεν προλαβαίνουν φυσικά την κορυφή της Premier League εκεί όπου η Λίβερπουλ χρειάζεται άλλες τρεις νίκες για να εξασφαλίσει και μαθηματικά το τρόπαιο.

Περιμένοντας την έκβαση της υπόθεσης του ευρωπαϊκού αποκλεισμού, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επισκέπτεται το «Ολντ Τράφορντ» με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παλεύει για να καταφέρει να μπει στην 4άδα...

Δείτε το βίντεο των «γαλάζιων» του Μάντσεστερ:

For the 182nd time...

There's more than just pride at stake in this city.

March 8, 2020