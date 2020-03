Premier League: Εξαλλοι οι οπαδοί της Τσέλσι για τη νέα φανέλα (pics)

Οπως μπορείτε να δείτε και από τις παρακάτω φωτογραφίες οι νέες φανέλες της Τσέλσι έχουν αρκετές ομοιότητες με τις φετινές της Κρίσταλ Πάλας.

Οι οπαδοί των «μπλε» εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους για τη συγκεκριμένη εμφάνιση λόγω της ομοιότητας, μέσω των social media.

Have you seen Chelsea's leaked third kits wat do you think pic.twitter.com/sUKMwTOqrY — Inside Football (@KhophiSei) March 7, 2020

Some Chelsea fans are not too happy...https://t.co/s4qavmWSTB — talkSPORT (@talkSPORT) March 7, 2020