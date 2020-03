Το ματς της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ ήταν εκείνο που άνοιξε την αυλαία του αγωνιστικού τριημέρου στην Premier League κι εκεί παρατηρήθηκε πρώτα η εφαρμογή της εντολής της διοργανώτριας αρχής του κορυφαίου πρωταθλήματος για απαγόρευση της χειραψίας.

Βέβαια, τόσο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όσο και στο φινάλε, άπαντες έδωσαν τα χέρια κι αγκαλιάστηκαν...

Για τα... μάτια του κόσμου ανετράπη το πρωτόκολλο της Premier League και απαγορεύθηκαν οι χειραψίες παικτών και προπονητών πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων, αφού όλοι κατά τη διάρκεια και μετά το φινάλε των ματς, έδιναν τα χέρια...

Liverpool walk straight past the Bournemouth players with pre-game handshakes suspended. pic.twitter.com/s7INgvtQNi

No handshakes but these players are shaking hands after the match lolpic.twitter.com/KbVAeqUZ9Z

— R3ed Alrashid (@R3ed_0) March 7, 2020