Ο Κλοπ ξέσπασε στον τέταρτο μετά το γκολ του Μανέ και κινδυνεύει με «καμπάνα» (vid)

Ο Σαντιό Μανέ γύρισε το ματς κόντρα στη Μπόρνμουθ στο 33ο λεπτό και η αντίδραση του Γιούργκεν Κλοπ ήταν... ανεκτίμητη.

Ο Γερμανός τεχνικός πανηγύρισε έξαλλα και έσφιξε τις γροθιές του ξεσπώντας επιδεικτικά προς τον τέταρτο διαιτητή που βρισκόταν δίπλα του, γεγονός που, όμως, δεν πέρασε απαρατήρητο από την FA.

Πλέον, ο «Κλόπο» κινδυνεύει με τιμωρία ή πρόστιμο για τον τρόπο που ενέργησε κι αν κρίνουμε από την πρόσφατη ποινή 10 χιλιάδων ευρώ που επιβλήθηκε στον Κάρλο Αντσελότι για τις έντονες διαμαρτυρίες προς τον Πίτερ Κάβαναγκ, δεν αποκλείεται να βάλει το χέρι στην τσέπη.

Δείτε την αντίδρασή του:

Some managers would get absolutely crucified for doing this. I guess with Klopp it’s just pAsHuN though pic.twitter.com/mmWAispSTr

— Scott Patterson (@R_o_M) March 7, 2020