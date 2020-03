Η Λίβερπουλ ξεπέρασε τον εαυτό της με ιστορικό ρεκόρ στο «Άνφιλντ»

Ένας χρόνος, ένας μήνας, μια βδομάδα. Όλα αυτά αθροιστικά, μας κάνουν το διάστημα που η Λίβερπουλ αγνοεί την απώλεια βαθμών σε παιχνίδι Premier League μέσα στο σπίτι της, από την ισοπαλία με την Λέστερ στις 30 Ιανουαρίου του 2019.

Έκτοτε, το «Άνφιλντ» επεκτείνει τον μύθο του ως επιβλητικό κάστρο του Νησιού και κερδίζει αυτό που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλη χώρα, με άλλη πρωταγωνίστρια ομάδα.

Η νίκη της Λίβερπουλ επί της Μπόρνμουθ το μεσημέρι του Σαββάτου στοιβάχτηκε στις 21 διαδοχικές επιτυχίες που μετρούσε μέχρι τώρα, επίδοση που την έφερνε ισόπαλη μόνο με το ένδοξο παρελθόν της.

Συγκεκρμένα, η ομάδα του Κλοπ έφτασε τις 22 νίκες και έσπασε το απόλυτο ρεκόρ που κρατούσαν επίσης οι Reds, ενός άλλου, όμως, αρχιτέκτοντα, του Μπιλ Σάνκλι κι έτσι η Λίβερπουλ και το «Άνφιλντ» φιγουράρουν με τα δύο κορυφαία εντός έδρας σερί όλων των εποχών στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με το ένα, μάλιστα, να παραμένει ολοζώντανο.

