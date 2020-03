Ο Κάλβερτ-Λιούιν ανανέωσε στην Έβερτον μέχρι το 2025 (pic)

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του από την ημέρα που ο Κάρλο Αντσελότι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Έβερτον, έπιασαν τόπο.

Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν έχει σημειώσει 13 τέρματα σε 26 ματς στη φετινή Premier League, τα οκτώ εκ των οποίων υπό τις οδηγίες του Ιταλού το τελευταίο δίμηνο και κέρδισε επάξια το νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές που του προσέφερε η διοίκηση των Ζαχαρωτών.

Αυτό θα έχει ισχύ για δύο επιπλέον χρόνια σε σχέση με την μέχρι πρότινος σύμβαση, υπογράφοντας ως το καλοκαίρι του 2025.

Έτσι, η Έβερτον υψώνει τον πήχη των απαιτήσεων προς τους μνηστήρες του 22χρονου στράικερ, ο οποίος αποτελεί «καυτό» όνομα στο Νησί τη δεδομένη χρονική στιγμή και φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Couldn’t sleep last night! A huge day for me and my family. New contract...just getting started #UTFT pic.twitter.com/FaFgp442Rz

— Dominic Calvert-Lewin (@CalvertLewin14) March 6, 2020