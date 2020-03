Η διοργανώτρια αρχή του κορυφαίου πρωταθλήματος ανακοίνωσε πως οι Αρτέτα, Ντάις, Σόλσκιερ και Γουάιλντερ είναι εκείνοι που θα διεκδικήσουν το βραβείο του καλύτερου προπονητή για τον μήνα Φεβρουάριο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ απουσιάζει από τις υποψηφιότητες και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει... από τον Φεβρουάριο του 2019! Έναν χρόνο τώρα ήταν συνεχώς υποψήφιος λόγω και του τρομερού αήττητου σερί της Λίβερπουλ που φυσικά δεν άφηνε τους υπεύθυνους της ανάδειξης των υποψήφιων να τον αφήσουν εκτός επιλογών.

Ο ... μικρός εκτροχιασμός των «κόκκινων» τον τελευταίο καιρό, άφησε τον Γερμανό τεχνικό δίχως υποψηφιότητα για το βραβείο, αν και σε 4 ματς μέσα στον Φλεβάρη του 2020 η ομάδα του είχε 3 νίκες και φυσικά την ήττα (3-0) από τη Γουότφορντ.

Choose your @BarclaysFooty Manager of the Month for February https://t.co/dXDYoCGZ09 #PLAwards pic.twitter.com/XgdMjIr4ni

Liverpool in February 2020:

—Played: 4

—Won: 3

—Lost: 1

Jurgen Klopp does not make the PL Manager of the Month nominations for the first time since February 2019 pic.twitter.com/4oxIc5zZDc

— B/R Football (@brfootball) March 6, 2020