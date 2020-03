«Παραχωρεί Σωκράτη, Οζίλ και Γκεντουζί η Αρσεναλ»

Ο Ελληνας κεντρικός αμυντικός τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 23 παιχνίδια με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» ωστόσο φαίνεται πως δεν έχει... κερδίσει τους οπαδούς της Αρσεναλ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αγγλία, ο σύλλογος από το Λονδίνο πρόκειται να κάνει ριζικές αλλαγές στο ρόστερ του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μεγάλα ονόματα όπως αυτό του Οζίλ, του Γκεντουζί αλλά και του Σωκράτη φιγουράρουν στη λίστα των παραχωρήσεων. Οπως τονίζει η «Daily Mail» η Αρσεναλ στοχεύει στην απόκτηση του Κεκτσιού από την Φέγενορντ και για να προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση θέλει πρώτα να γίνει... εκκαθάριση του ρόστερ της.

