Ο Άγγλος επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» δέχθηκε να παραβρεθεί ως κριτής σε διαγωνισμό ποίησης, που όμως θα αφορά προσπάθειες παιδιών με προβλήματα ακοής ώστε να μιλήσουν... στη γλώσσα τους και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο.

Κάπως έτσι ξεκίνησε μαθήματα για να μάθει τη νοηματική και να μπορέσει να μιλήσει απευθείας σε αυτά τα παιδιά και να επικοινωνήσει μαζί τους, με τον δικό τους τρόπο...

@MarcusRashford is judging a poetry competition for children with hearing loss #BBCBreakfast’s @sallynugent joined him for his first sign lesson… pic.twitter.com/wvv4Xob7ja

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 4, 2020