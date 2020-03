Ο μικρός φίλος των «κόκκινων διαβόλων» είχε στείλει το γράμμα του στον Γερμανό τεχνικό των «κόκκινων» όταν ακόμα εκείνοι βρίσκονταν στα... καλύτερά τους, με τον Κλοπ να μπαίνει στη διαδικασία να του απαντήσει και να του τονίζει:

«Ευτυχώς για σένα έχουμε χάσει στο παρελθόν και θα χάσουμε ξανά στο μέλλον γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα σκέφτεσαι πως αυτή η κατάσταση θα διατηρείται για πέντα, αλλά αν μπορώ να σου πω κάτι στα 52 μου χρόνια, είναι ότι σίγουρα τίποτα δεν θα είναι έτσι όπως το σκέφτεσαι τώρα».

Ο μικρός έγινε viral και τώρα που η Λίβερπουλ έχει χάσει τα τρία από τα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, εντοπίστηκε από το BBC Βορείου Ιρλανδίας και τόνισε: «Ήταν όμορφο που ο Κλοπ βρήκε χρόνο ν' απαντήσει προσωπικά και να γράψει το γράμμα που μου έστειλε. Ήταν ευγενικό από μέρους του. Ξέρω έτσι ότι σίγουρα διάβασε αυτό που του έστειλα...».

Σίγουρα δεν έφερε καθόλου τύχη στο κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ και σίγουρα θα το χάρηκε...

Ever since this Man United fan sent Klopp that letter asking him to lose a game..

Liverpool have never been the same pic.twitter.com/pn6SInQG6A

— Football HQ (@FootbaII_HQ) March 3, 2020