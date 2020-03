Η 12χρονη Μόλι Χολ έχει γίνει πολύ καλή φίλη του Μπεν Φόστερ... Ο Άγγλος τερματοφύλακας την έχει επισκεφθεί και στο σπίτι της, έχει γνωρίσει τους γονείς της και είναι δίπλα της σε ό,τι χρειαστεί.

Πριν από λίγους μήνες της είχε δώσει μια υπόσχεση να καταφέρει να την πάρει μαζί του σε ένα παιχνίδι και να μπουν παρέα στον αγωνιστικό χώρο. Η μικρούλα που χρειάζεται αμαξίδιο για να μετακινείται, έλαβε την πρόσκληση από τον Φόστερ για το ματς με τη Λίβερπουλ και ήταν τέτοια η περίσταση που έκανε την εμφάνισή της στο ματς στο οποίο τερματίστηκε το απίστευτο αήττητο σερί των «κόκκινων».

«Θα γεμίσεις το χορτάρι σημάδια από τις ρόδες και θα βλέπεις μετά το ματς και θα λες “εγώ το έκανα αυτό”» της έλεγε ο Φόστερ καθώς έμπαιναν στο γήπεδο και την έκανε να γελάσει...

Δείτε το πανέμορφο βίντεο:

@BenFoster just proves time and time again why he is the nicest man in football.

He kept his promise to 12-year-old Molly Hall and gave her a day she will never forget...#WATLIV pic.twitter.com/U6apwpUYY0

— Watford Football Club (@WatfordFC) March 2, 2020