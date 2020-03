Ο Άγγλος επιθετικός των hornets ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό σκορ της αναμέτρησης του περασμένου Σαββάτου στο Vicarage Road, αφού πρώτα ο Ισμαΐλα Σαρ είχε πετύχει δυο γκολ για την ομάδα του Νάιτζελ Πίρσον.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Ντίνεϊ περιμένοντας στον διάδρομο των αποδυτηρίων για την είσοδο των ομάδων, είπε στο παιδάκι που είχε μαζί του: «Αν πλήρωνες κάτι παραπάνω τώρα θα ήσουν δίπλα σ' εκείνον» δείχνοντας τον Φαν Ντάικ, με τον Ολλανδό αμυντικό να είναι έτοιμος να γελάσει αλλά να γυρίζει το πρόσωπό του για να μη φανεί!

You just can't hate Troy Deeney

pic.twitter.com/s7MLgGl9OT

— 433 (@433) March 2, 2020