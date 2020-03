Ο Γάλλος χαφ των «κόκκινων διαβόλων» μετράει αντίστροφα για την επαναφορά του στα πλάνα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έπειτα από την περίοδο των Χριστουγέννων και παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Μπρούνο Φερνάντες, δείχνει να βρίσκεται σε τρομερά ευχάριστη διάθεση.

Στο χώρο της σάουνα, μαζί με τους Μπαϊγί και Ιγκάλο, έκαναν... χαμό, με τον Πογκμπά να βάζει την δική του πινελιά στην τρέλα που επικρατεί στον σύλλογο...

Ighalo, Pogba and Bailly. Our new favourite trio

@kwest077 pic.twitter.com/xPYM6bDWpO

— utdreport (@utdreport) February 29, 2020